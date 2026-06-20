Ecuador empata 0-0 ante Curazao y pende de un hilo en el Mundial 2026

Ecuador se resignó a un empate 0-0 ante Curazao en la segunda fecha del Grupo E y se complicó sus opciones de clasificar en el Mundial de Norteamérica 2026.

Ecuador, con un solo punto, se jugará la vida en la última jornada frente a la poderosa Alemania, que ya tiene asegurado el liderato de la llave con seis unidades.

Costa de Marfil es segundo, con tres puntos, mientras que Curazao celebró este sábado la primera unidad mundialista de su historia con una épica actuación de su arquero, Eloy Room, que frustró todos los intentos ecuatorianos.