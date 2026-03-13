EEUU vence a Canadá y chocará en semis del Clásico Mundial ante Dominicana

Estados Unidos sufrió hasta el final para vencer este viernes a Canadá por 5x3 y meterse en las semifinales del Clásico Mundial de béisbol, donde le espera la temible República Dominicana.

El Team USA, que ya atravesó enormes apuros para pasar la fase de grupos, tuvo con el corazón en un puño a los 40.000 aficionados de Houston en las últimas entradas por la amenaza de remontada canadiense.

Un jonrón de dos carreras de Bo Naylor en el sexto inning colocó a Canadá a sólo dos anotaciones.

Con Aaron Judge y el resto del ataque sin pólvora, tuvo que ser el cuerpo de relevistas estadounidenses, especialmente David Bednar, los que resguardaran la victoria de los locales.

Estados Unidos tendrá que elevar sus prestaciones el domingo en el duelo de pesos pesados de Miami ante República Dominicana, la ofensiva más poderosa del torneo.

Anotaciones por entradas:

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

EEUU 1 0 2 0 0 2 0 0 0 5 8 0

Canadá 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 8 1