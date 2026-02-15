EEUU y Canadá logran el billete directo a cuartos en torneo de hockey olímpico

El equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos se clasificó directamente este domingo para los cuartos del torneo olímpico al ganar frente a Alemania (5-1) su tercer partido consecutivo.

Canadá, vencedor de Francia por 10-2, también obtuvo su billete.

Eslovaquia había hecho lo propio ya el sábado pese a su derrota ante Suecia (5-3). Como mejor segundo, Finlandia los acompañará.

Los otros ocho jugarán repescas de acceso a los cuartos de final programados para el martes.

Los estadounidenses tomaron ventaja al final del primer período gracias a Zach Werenski (1-0, minuto 20).

Asistente en el primer gol, Auston Matthews amplió la cuenta en el 27, cuando los alemanes estaban en inferioridad numérica.

Los favoritos del torneo se lucieron, marcando tres veces más (38, 42 y 47). Tim Stutzle recortó distancias en el 52.