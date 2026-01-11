Ekstrom pega un zarpazo en el Dakar y se mete en lucha por el título en autos

Pese a comenzar la jornada fuera del podio, a más de doce minutos del líder, el sueco Mattias Ekstrom hizo una demostración este domingo en la 8ª etapa del Dakar y, además de llevarse el triunfo parcial, se mete en la pelea por el título.

Ekstrom, tercero en la general en la última edición, es ahora segundo, a 4'47" del catarí Nasser Al-Attiyah, que este domingo sólo pudo ser undécimo en la meta, a casi ocho minutos y medio del sueco.

Tras 459 kilómetros cronometrados, para un total de 877 km entre Riad y Wadi ad Dawasir, Ekstrom aventajó en más de cuatro minutos al portugués Joao Ferreira y al estadounidense Mitchell Guthrie.

El español Nani Roma se mantiene tercero en la general, a 7'15" de Al-Attiyah, aunque el sudafricano Henk Lategan amenaza su posición en el podio, a sólo seis segundos.

El lunes se disputará la 8ª etapa, de 717 km de recorrido alrededor de Wadi ad Dawasir, con 481 km cronometrados.