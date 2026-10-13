El abogado de un hijo de Maradona pide penas más duras contra los acusados por la muerte del ídolo

El abogado del hijo menor de Diego Maradona reclamó penas de hasta 16 años de prisión para los principales imputados por el fallecimiento del astro, una pena más dura que la solicitada por la fiscalía, durante los alegatos en el juicio este martes.

Mario Baudry pidió 16 años de prisión para el médico Leopoldo Luque y para la coordinadora médica Nancy Forlini, y 14 años para la psiquiatra Agustina Cosachov.

La fiscalía había reclamado 12 para Luque, 10 para Forlini y 8 para Cosachov.

"Desde el primer momento Luque sabía exactamente lo que se avecinaba y trató de deslindar culpas (...) él sabía que Diego se iba a morir con el tratamiento que le estaban dando", consideró el abogado de "Dieguito" Fernando, ante los jueces de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

El exfutbolista murió de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

Maradona cursaba entonces una internación domiciliaria en Tigre, cerca de San Isidro, tras una cirugía exitosa por un hematoma subdural en la cabeza el 3 de noviembre.

Baudry pidió además 12 años de cárcel para el psicólogo Carlos Díaz, para quien la fiscalía había solicitado cinco.

Los cuatro fueron acusados por el abogado de homicidio con dolo eventual, una figura que implica de que eran conscientes de que sus acciones u omisiones durante esa internación podían llevar a la muerte de Maradona.

Baudry solicitó, además, la detención inmediata de los cuatro acusados en caso de que sean condenados, algo que la fiscalía no había pedido.

El abogado coincidió con la fiscalía en el pedido de cuatro años de prisión para el enfermero Ricardo Almirón y su coordinador Mariano Perroni y en la decisión de no presentar cargos contra uno de los acusados, el médico clínico Pedro Di Spagna.

Baudry, que también es pareja de la madre de Diego Fernando, pidió investigar por presunto abandono de persona seguido de muerte al exrepresentante de Maradona, Matías Morla, y a sus empleados Vanesa Morla y Maximiliano Pomargo, el exsecretario privado de Maradona.

Matías Morla afronta una causa paralela por presunta administración fraudulenta de las marcas comerciales de Maradona.

Baudry también pidió investigar a la gerente de legales y riesgos de la empresa de medicina privada que llevó adelante la internación domiciliaria, Mariana Flichman, a quien acusó de encubrimiento agravado y falso testimonio por su presunta intervención en el diseño de la internación domiciliaria.

Son en total siete profesionales de la salud los que son juzgados desde mediados de abril por su participación en la fatal internación domiciliaria.

Se espera que el 22 de octubre tenga lugar la última audiencia de alegatos por parte de la defensa.