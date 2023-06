El alemán Zimmermann gana la etapa del Dauphiné, sin cambios en la general

El ciclista alemán Georg Zimmermann (Intermarché) ganó la sexta etapa del Criterium del Dauphiné, este viernes en la estación de Crest-Voland, en una jornada sin cambios significativos en la clasificación.

Superó en el podio del día a los otros dos supervivientes de la escapada matinal, el francés Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) y el español Jonathan Castroviejo (Ineos).

"No me lo creo. Ya me sentía fuerte ayer y hoy lo volví a intentar. Ganar una etapa en el Dauphiné... estoy muy orgulloso", reaccionó el alemán.

En la previa de las dos etapas decisivas en los Alpes, El danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), que llegó a 48 segundos en el seno de un grupo que incluía a los principales favoritos, conserva el maillot amarillo de líder.

Los aspirantes al podio de la prueba se marcaron en el tramo final de la etapa, muy escarpado, pero sin diferencias de cara a la general.

"La subida (final) no era suficientemente larga como para hacer diferencias. Nos esperan dos etapas muy difíciles. Espero tener buenas piernas", comentó el danés, que pegó un acelerón en la parte final, pero desistió al comprobar que no podía distanciar a sus rivales.

El sábado se disputará la primera de las dos etapas dantescas en los Alpes, con la subida a tres puertos míticos: la Madeleine (25 km al 6,2%), el Mollard (18,5 km al 5,8%) y la Croix-de-Fer (13,1 km al 6,2%), donde estará la meta a 2.067 metros de altitud.

- Clasificación de la etapa:

1. Georg Zimmerman (GER/Intermarché) 4 h 02:50.

(media: 42,2 km/h)

2. Mathieu Burgaudeau (FRA) a 1.

3. Jonathan Castroviejo (ESP) 8.

4. Giulio Ciccone (ITA) 48.

5. Ben O'Connor (AUS) 48.

6. Adam Yates (GBR) 48.

7. Jack Haig (AUS) 48.

8. Jai Hindley (AUS) 48.

9. Julian Alaphilippe (FRA) 48.

10. Enric Mas (ESP) 48.

11. Jonas Vingegaard (DEN) 48.

12. Guillaume Martin (FRA) 48.

13. Egan Bernal (COL) 48.

14. Tobias Johannessen (NOR) 48.

15. Rafal Majka (POL) 48.

16. Torstein Træen (NOR) 48.

17. Clément Champoussin (FRA) 48.

18. Richard Carapaz (ECU) 48.

19. Esteban Chaves (COL) 48.

20. Louis Meintjies (RSA) 48.

- Clasificación general:

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) 21 h 06:41.

2. Ben O'Connor (AUS/ACT) a 1:10.

3. Julian Alaphilippe (FRA/SOQ) 1:23.

4. Adam Yates (GBR/UAD) 1:26.

5. Jai Hindley (AUS/BOH) 1:37.

6. Jack Haig (AUS/TBV) 1:44.

7. Daniel Martínez (COL/IGD) 2:07.

8. Guillaume Martin (FRA/COF) 2:54.

9. Mikkel Bjerg (DEN/UAD) 2:55.

10. Tobias Johannessen (NOR/UXT) 2:57.

11. Louis Meintjies (RSA/ICW) 2:59.

12. Esteban Chaves (COL/EFE) 3:01.

13. Torstein Træen (NOR/UXT) 3:01.

14. Rafal Majka (POL/UAD) 3:06.

15. Egan Bernal (COL/IGD) 3:06.

16. Clément Champoussin (FRA/ARK) 3:11.

17. Giulio Ciccone (ITA/TFS) 3:11.

18. Max Poole (GBR/DSM) 3:12.

19. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 3:13.

20. Richard Carapaz (ECU/EFE) 3:16.