El argentino Benavides gana la etapa del Dakar en motos y se mete en la lucha por el título

El piloto argentino Luciano Benavides (KTM) se mete de lleno en la lucha por el título en motos del Rally Dakar tras ganar la etapa de este domingo y descontarles entre cinco y nueve minutos a los primeros clasificados de la general.

Benavides protagonizó una exhibición en el desierto saudita e invirtió cuatro horas y 56 segundos en recorrer los 459 kilómetros de sector cronometrado, para un total de 877 km entre Riad y Wadi ad Dawasir.

El joven español Edgar Canet fue segundo a 4'57" y el francés Adrien Van Beveren completó el podio, a 4'57".

A sus rivales por el podio, Benavides les descontó una enorme diferencia: 5'35" al líder australiano Daniel Sanders, y 9'15" al estadounidense Ricky Brabec, segundo.

El estadounidense retuvo su plaza, pero con sólo 15 segundos de ventaja sobre Benavides, que además parece haber dado un golpe casi definitivo al podio, al lograr una luz de más de 10 minutos sobre el español Tosha Schareina, cuarto.

Sanders se mantiene como líder, con 4'25" de ventaja sobre Brabec antes de la disputa el lunes de la 8ª etapa, de 717 km de recorrido alrededor de Wadi ad Dawasir, con 481 km cronometrados.

"Empujé todo el día, me encuentro muy bien y empiezo esta segunda semana en gran forma, con buena motivación y me siento bien con la moto", declaró en la meta Benavides, que logró su 7ª victoria en un Dakar y la segunda en la presente edición del legendario rally.

"Fue una etapa super rápida, pero me siento bien con la moto e hicimos un buen trabajo", añadió.