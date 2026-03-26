El argentino Cerúndolo se inclina ante Zverev en cuartos del Masters de Miami

El tenista argentino Francisco Cerúndolo fue eliminado este jueves en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami por segundo año consecutivo, esta vez con una inapelable derrota ante el alemán Alexander Zverev.

El germano, número cuatro de la ATP, superó a Cerúndolo (19) por 6-1 y 6-2 en apenas 65 minutos de juego de la última llave de cuartos masculinos.

Zverev, que no tiene este trofeo en su palmarés, chocará el viernes en semifinales frente al gran favorito, el italiano Jannik Sinner.

La otra semifinal la protagonizarán el francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka.

Cerúndolo, el latinoamericano mejor posicionado en el ranking mundial, avanzaba hasta ahora lleno de confianza en su torneo fetiche, en el que ha pisado los cuartos de final en cuatro de las últimas cinco ediciones, empujado siempre por la amplia afición argentina.

El triunfo de tercera ronda frente al ruso Daniil Medvedev lo llenó de optimismo para intentar asaltar sus segundas semifinales en Miami tras las de 2022.

Este jueves, sin embargo, se topó con un Zverev que lo viene atormentado con cuatro derrotas consecutivas, incluida la de enero en los octavos de final del Abierto de Australia.

El alemán, que está desplegando el tenis más agresivo de su carrera, rompió el servicio de Cerúndolo en las dos primeras oportunidades y después no le permitió entrar en ritmo ni le concedió una sola oportunidad de break.

Zverev, que tiene garantizado desbancar a Novak Djokovic del tercer puesto de la ATP, acumula cinco presencias en semifinales en los seis últimos Masters 1000 disputados.