El argentino Etcheverry vuelve a la tercera ronda del US Open

El tenista argentino Tomás Etcheverry derrotó el miércoles al británico Jacob Fearnley para meterse en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, igualando su mejor resultado en este Grand Slam.

El platense, número 32 de la ATP, superó a Jacob Fearnley (101º) por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3 sin dejar que le perturbara una interrupción de dos horas por la lluvia.

Es la sexta ocasión que Etcheverry disputará una tercera ronda de Grand Slam, la última de ellas en el Abierto de Australia a principios de este año.

En Nueva York cayó en esa fase en 2024 mientras su techo de un Grand Slam son los cuartos de final que alcanzó en Roland Garros en 2023.

Su siguiente rival en Flushing Meadows podría ser un compatriota, Mariano Navone, que enfrentaba en la noche al italiano Matteo Berrettini.

Navone acaparó los focos de la jornada inaugural del domingo al tumbar a Novak Djokovic, la primera derrota del gigante serbio en una primera ronda del US Open.