El argentino Francisco Cerúndolo derrota a Nakashima y se mete en final de Queen's

El argentino, Francisco Cerúndolo (7º cabeza de serie), se clasificó este sábado a la final del torneo de Queen's luego de una trabajada victoria por 6-7 (5/7), 6-3, 6-4 ante el estadounidense Brandon Nakashima (32º del mundo).

"Estoy súper feliz porque es mi primera final en un ATP 500", dijo Cerúndolo, N.27 del mundo, sobre la hierba del torneo londinense preparatorio para Wimbledon.

"Fue un partido realmente exigente, muy duro", aseguró Cerúndolo, que ganó un título sobre hierba en Eastbourne en 2023.

Ganador de cuatro títulos en el circuito ATP, el argentino de 27 años disputará el domingo la octava final de su carrera, la primera en un torneo de este calibre.

Su rival por el título será el estadounidense Tommy Paul, 28º del mundo octavo cabeza de serie, que derrotó al francés Ugo Humbert en la otra semifinal por un doble 6-3.