El Atlético "tiene la mejor defensa" y atacantes "increíbles", dice Flick

El técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, alabó este lunes al Atlético de Madrid, contra quien se enfrentará el martes (20H30 GMT) en la ida de semifinales de la Copa del Rey en Montjuic.

"Son un gran equipo, han invertido mucho, tienen la mejor defensa y en ataque, jugadores increíbles. Será un partido duro", declaró Flick en la rueda de prensa previa al choque.

El preparador teutón hizo lectura una vez más de la derrota (2-1) ante el equipo colchonero en campo catalán a finales de diciembre.

"Lo positivo que aprendimos es que podemos hacer un muy buen fútbol, demostramos un altísimo nivel. Pudimos haber marcado uno o dos goles más. Cuando tenemos oportunidades, tenemos que marcar", aseveró.

Flick reveló que su plantilla está unida para afrontar el último tramo de la temporada, que se prevé duro con este duelo copero y los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica.

"A todos nos gusta llevar estos colores. Somos, prácticamente, una familia. Este es el aspecto más importante. Todos saben lo que hacer para ayudar al equipo. Yo soy el responsable de gestionar, pero tenemos expertos maravillosos que ayudan a los jugadores a sacar la mejor versión de ellos", dijo.

"Por lo que he escuchado, no sé si estoy seguro, al Benfica también le han cancelado (un encuentro) y tendrá una semana para preparar el partido. LaLiga podría cambiar el calendario, pero no está en nuestras manos. En Alemania se podía hablar con la Federación, aquí también, espero que se pueda mejorar de cara al futuro", subrayó Flick.