El Barcelona frena en seco

La derrota del Barcelona en el Clásico contra el Real Madrid el domingo marcó la semana 'horribilis' de un equipo azulgrana frenado en seco tras un impresionante inicio de temporada.

El Barça contaba sus partidos por victorias hasta que el PSG le infligió el martes su primera derrota de la temporada en la Liga de Campeones 4-2.

Apenas cinco días después, el equipo de Hansi Flick cayó 2-1 en su campo en el clásico contra los merengues, cuando la mayoría apostaba a que pudiera dar un golpe a LaLiga.

Dos duras derrotas que han vuelto a suscitar dudas sobre la capacidad del vigente campeón liguero para competir contra sus rivales más fuertes.

"A veces en los encuentros grandes, los pequeños detalles son importantes y deciden el partido, y hoy eso no estuvo de nuestro lado", dijo Flick a los periodistas, tras el partido en el Camp Nou.

"Esta semana tuvimos dos derrotas y son demasiadas", consideró el técnico germano, que se mostró dispuesto a mejorar.

- Falta de frescura -

"Hoy hemos visto que no estamos frescos al 100%", sentenció Flick.

En ataque, el mejor goleador de LaLiga, Raphinha, no faltó a su cita con el gol haciendo el único tanto de su equipo, pero se notó que todavía no está a pleno rendimiento tras volver de su lesión.

El brasileño sigue encabezando la tabla de goleadores ligueros con 13 dianas en diez encuentros, dos más que su contraparte del Real Madrid Kylian Mbappé, segundo mejor artillero y autor del doblete que dio la victoria a los blancos.

En cambio, el joven astro azulgrana Lamine Yamal no pudo con la intensa marca de Marc Cucurella.

El lateral español apenas dejó respirar a su compañero de selección, incapaz de marcar la diferencia.

Aspirante al Balón de Oro, que se otorga este lunes, Lamine Yamal ya se había visto frenado también en París el martes por Lucas Hernández.

"Sabía que, si me mantenía agresivo y cerca de él, se le iba a complicar el partido", afirmó Lucas Hernández, tras ese encuentro.

Cucurella también fue la sombra del joven extremo azulgrana que no pudo hacer su magia.

- Debilidad defensiva -

Pero los mayores problemas volvieron a estar en la debilidad defensiva del Barça.

El conjunto azulgrana llegó lastrado por las bajas de Eric García y Jules Koundé, a las que se unió durante el encuentro la de Xavi Espart.

"Este puede ser el punto más importante: las lesiones que tenemos", analizó Flick.

El Barça invirtió muchos recursos para fichar a Anthony Gordon y a Rodrigo Hernández entre otros en el último mercado, pero no firmó a ningún central.

En su lugar, Flick mantuvo a Gerard Martin, un lateral izquierdo reconvertido para jugar en el eje de la defensa junto a Pau Cubarsí.

Martin se ha desempeñado bien, pero todavía se ve superado cuando se enfrenta a los mejores atacantes del mundo.

Un error suyo en un despeje permitió a Mbappé marcar el primer tanto de su equipo.

Los mayores problemas defensivos, sin embargo, siguen viniendo por una línea defensiva muy adelantada, que deja al equipo muy expuesto si la presión del conjunto no se ejecuta perfectamente.

El Real Madrid volvió a explotar el domingo esta debilidad con balones a la espalda de la defensa buscando la velocidad de hombres como Mbappé o el joven Yan Diomande.

"Hay que aceptarlo. Hemos cometido errores y ellos han hecho goles. Hay que pensar en lo que podemos hacer mejor", afirmó Flick tras el partido.

Pese a la derrota, el Barcelona se mantiene líder del campeonato liguero con dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, segundo, y tres sobre el Real Madrid.

El equipo azulgrana es más que capaz de rehacerse y los próximos encuentros de Champions contra el Aston Villa el 3 de noviembre y contra el Atlético en Liga cinco días más tarde, pueden ser una buena prueba.