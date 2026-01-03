El boxeador Joshua volvió a Reino Unido tras accidente en Nigeria (prensa)

El boxeador británico Anthony Joshua regresó el viernes a Reino Unido para continuar su convalecencia, cuatro días después de un accidente de tráfico en Nigeria en el que murieron dos personas de su entorno personal, publicó el sábado la prensa inglesa.

El excampeón de los pesos pesados aterrizó en el aeropuerto londinense de Stansted a bordo de un avión privado el viernes por la noche, desde donde se dirigió a su domicilio, aseguraron el tabloide The Sun y el diario The Guardian.

El púgil de 36 años había recibido el miércoles el alta médica en el hospital de Lagos al que había sido conducido después del accidente del lunes.

El siniestro tuvo lugar en Makun, en la autopista que une Lagos, la capital económica de Nigeria, con Ibadan.

El coche en el que Joshua viajaba como pasajero golpeó con un camión que estaba detenido. Según las primeras investigaciones, el coche circulaba a una velocidad excesiva y un neumático había estallado antes del accidente, según la Agencia de Control y Aplicación del Código de la Carretera (TRACE) del estado de Ogun.

Latif Ayodele y Sina Ghami, dos personas cercanas al deportista, murieron en el accidente.

El campeón olímpico de 2012 se encontraba de vacaciones en el país en el que nacieron sus padres, apenas unos días después de haber ganado por nocaut un mediático combate en Miami (Estados Unidos) ante el youtuber reconvertido a boxeador Jake Paul.