Spurs confirman baja de Wembanyama ante Portland por molestia en la rodilla izquierda

El pívot francés de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, se perderá el partido del sábado como local ante los Portland Trail Blazers debido a una molestia en la rodilla izquierda, informó el equipo.

En el reporte médico difundido por el club, el jugador de 2,24 metros figura con dolor en la rodilla tras lesionarse en la victoria del miércoles frente a los New York Knicks.

Wembanyama, que cumplirá 22 años el domingo, sufrió una hiperextensión de la rodilla, aunque varios reportes señalaron que una resonancia magnética realizada el jueves no mostró daños en los ligamentos.

Pese a ese resultado alentador, el francés no viajó con el equipo a Indianápolis, donde los Spurs vencieron el viernes 123-113 a los Indiana Pacers.

En 21 partidos disputados esta temporada, Wembanyama lidera a San Antonio con promedios de 24,3 puntos, 11,7 rebotes y 2,9 tapones por juego, además de aportar 3,4 asistencias. Los Spurs registran una marca de 25-9, la segunda mejor de la liga, igualada con Detroit.

El pívot, que ya había estado fuera 12 encuentros por una distensión en la pantorrilla izquierda al inicio de la campaña, se perderá su 14º partido de la temporada este sábado.

Esto implica que solo podrá ausentarse de tres partidos más en lo que resta del curso para mantener su elegibilidad a los premios de postemporada de la NBA.

La próxima oportunidad para el regreso de Wembanyama a la alineación de San Antonio será el martes, cuando los Spurs visiten a los Memphis Grizzlies.