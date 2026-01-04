Cámara de Comercio pide generar confianza para impulsar la inversión y crear empleo

Panamá llega a este inicio de año en un momento clave. El Informe a la Nación del Presidente de la República pone ese contexto sobre la mesa y marca una hoja de ruta clara: ordenar la casa, recuperar credibilidad y sentar bases firmes para que el país vuelva a crecer con estabilidad.

Uno de los primeros temas que hubo que enfrentar fue la Caja de Seguro Social. Atender su sostenibilidad era indispensable para darle tranquilidad a los trabajadores de hoy y a los jubilados del mañana. Ese paso permitió evitar un problema mayor y abrir espacio para concentrarnos en lo que sigue: finanzas sanas, empleo y oportunidades.

Las finanzas públicas son el punto de partida de todo. Veníamos de un nivel de endeudamiento elevado, de intereses que absorbían recursos que debían destinarse a inversión y de un déficit que limitaba la capacidad del Estado. Reducir ese déficit, mejorar el riesgo país y alcanzar un superávit primario envía una señal clara de responsabilidad. Ordenar las finanzas no es solo un ejercicio técnico; es la base para recuperar la confianza, atraer inversión y sostener el crecimiento económico.

Todo este esfuerzo exige algo más: mayor compromiso de todos y cambios que sigan incrementando la confianza en el futuro del país. La confianza se construye con reglas claras, seguridad jurídica y un entorno que incentive a invertir y generar empleo.

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura Panamá respaldamos el Proyecto de Ley de Pasantías porque brinda experiencia real a los jóvenes, los acerca al mundo laboral y mejora su empleabilidad. De igual forma, seguimos apoyando a los emprendedores, que son motor de empleo, ingresos y desarrollo local. Facilitar su formalización, capacitación y crecimiento es apostar por un país más productivo.

La educación es una pieza central de esta ecuación y exige una mirada de fondo. Panamá necesita modernizar su sistema educativo de manera estructural. Un sistema actualizado, alineado con las demandas del mundo actual, con continuidad en el tiempo y enfocado en el estudiante. Sin una educación moderna, no hay competitividad, no hay empleo de calidad y no hay igualdad de oportunidades. Apostar por esa modernización es invertir directamente en productividad y futuro.

En el tema minero, el país necesita seriedad y cabeza fría. Valoramos que se esté abordando con criterios técnicos, ambientales y legales, sin improvisaciones. Resolver pasivos heredados, reducir riesgos ambientales y asegurar que los recursos que se generen se inviertan en educación, salud, infraestructura y empleo es el camino correcto. La confianza empresarial también se construye cuando los temas complejos se manejan con responsabilidad y transparencia.

Hoy Panamá tiene una oportunidad clara: ordenar las finanzas, modernizar la educación, respaldar al que emprende y generar un clima de confianza para invertir y crear empleo. Desde la Cámara seguimos comprometidos con sumar, proponer y trabajar por un país que avance con seriedad.