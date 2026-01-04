Nacionales

Iglesia católica rinde homenaje a Luz María Noli Rodríguez

04 de enero de 2026

Este domingo, 4 de enero, la iglesia reconoció y agradeció la trayectoria de Luz María Noli Rodríguez, comunicadora que supo ejercer el periodismo como vocación, servicio y responsabilidad ética.

“Su liderazgo en el periodismo televisivo panameño, su rigor profesional y su compromiso con la verdad formaron generaciones y contribuyeron a sostener la credibilidad informativa en momentos decisivos de la vida nacional”, destacaron durante un homenaje a Noli realizado en la Eucaristía de la Epifanía del Señor

Resaltaron que “su testimonio recuerda que preguntar con claridad, contrastar con honestidad y respetar a la audiencia es también una forma de amar al país”.

