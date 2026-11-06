El brasileño Rafael Câmara debuta en la F1 en casa con la meta de aprender y disfrutar

El piloto brasileño Rafael Câmara afirmó este jueves que afronta su debut en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Brasil, con el objetivo de aprovechar la oportunidad, aprender y disfrutar de su primera carrera ante los aficionados de su país.

Câmara debutará con Haas en la máxima categoría este domingo en Sao Paulo tras la repentina salida del francés Esteban Ocon durante el GP de México el pasado fin de semana.

"Estoy muy feliz por la oportunidad y por la confianza que el equipo ha depositado en mí esta semana. Solo intento disfrutar de mi carrera de casa y divertirme un poco", dijo Câmara, de 21 años en rueda de prensa en el circuito de Interlagos, sede del Gran Premio.

Reconoció que la convocatoria lo tomó por sorpresa, aunque explicó que no necesitó modificar sustancialmente su preparación física ni su rutina de entrenamiento.

"Cuando llegó la noticia de que realmente tendría la oportunidad de disputar todo el fin de semana, fue una buena sorpresa", señaló.

El piloto de Recife (nordeste) admitió que tiene mucha información que asimilar en pocos días y que todavía debe aprender distintos aspectos del monoplaza.

Por eso valoró que el Gran Premio tenga el formato tradicional, con tres sesiones de entrenamientos libres, ya que nunca ha pilotado en Interlagos.

Câmara evitó adelantar sus planes para las dos últimas pruebas de la Fórmula 2, cuyos calendarios coinciden en parte con las de la F1.

Agradeció el respaldo que recibe de los aficionados brasileños desde sus tiempos en la Fórmula 3 y calificó de especial la oportunidad de competir por primera vez ante su público.

Con Câmara y Gabriel Bortoleto, Brasil volverá a tener dos pilotos en una prueba de Fórmula 1 por primera vez desde el GP de Abu Dabi de 2016, en el que participaron Felipe Massa y Felipe Nasr.