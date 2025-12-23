El británico Oscar Onley, cuarto del último Tour de Francia, ficha por el Ineos

El ciclista británico Oscar Onley, cuarto clasificado este año en el Tour de Francia con el Picnic PostNL, fichó por el Ineos Grenadiers para la nueva temporada, anunciaron ambas formaciones este martes.

Onley, profesional desde 2019 y que nació hace 23 años en Escocia, tiene apenas dos victorias en su palmarés (una etapa en el Tour Down Under de 2024 y otra etapa en la Vuelta a Suiza de este año) pero ha destacado como un ciclista competitivo en la lucha por las clasificaciones generales de las carreras.

Además del cuarto puesto en el Tour de este año, fue tercero en la clasificación final de la Vuelta a Suiza y cuarto en la de la Vuelta a Gran Bretaña.

"Las actuaciones de Oscar en 2025 han sido realmente increíbles. Yo corrí mi primer Tour de Francia cuando tenía 21 años, así que ver lo que él ha logrado con apenas 22 años ha sido impresionante", declaró en un comunicado el galés Geraint Thomas, recién retirado como ciclista y ahora director deportivo del Ineos Grenadiers.

Thomas, campeón del Tour en 2018, ve importante este refuerzo para que el Ineos (ex Sky) recupere un rol protagonista después de haber cedido el foco en los últimos años al UAE de Tadej Pogacar y al Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard.

"He crecido viendo a Geraint, a Dave (Brailsford, el patrón del Ineos) y a ese equipo dominar nuestro deporte y poniendo el ciclismo en el mapa del Reino Unido. Estoy muy orgulloso de unirme al Grenadiers con un contrato de larga duración, lo que implica que podré correr con un equipo británico cuando el Tour de Francia comience en Escocia en 2027", declaró por su parte Onley.

Este fichaje refuerza a un Ineos que ya había contratado para la nueva temporada al francés Kévin Vauquelin, séptimo del último Tour de Francia.