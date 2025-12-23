Gabinete extiende beneficios tarifarios a clientes de EDECHI

El Consejo de Gabinete aprobó prolongar hasta el 30 de junio de 2026 los beneficios del Fondo Tarifario de Oeste (FTO) para los clientes finales de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI).

Mediante la Resolución No. 143-25 del 23 de diciembre de 2025 se extiende la vigencia del esquema adoptado por el Estado mediante la Resolución de Gabinete N° 60 de 23 de junio de 2015 y sus modificaciones. Lo establecido en la nueva resolución beneficiará a clientes de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, y la comarca Ngäbe Buglé.