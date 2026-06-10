El COI aprueba que el esquí de montaña siga siendo olímpico en 2030

La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) validó este miércoles la inscripción del esquí de montaña (skimo) como "deporte adicional", después de su estreno olímpico este año en la edición de Milán-Cortina.

Reunido en Lausana, el ejecutivo olímpico "ha decidido aprobar" la propuesta de los organizadores de Alpes franceses 2030 y "la someterán a la sesión" extraordinaria de la organización para su votación, el 24 y 25 de junio, anunció a la prensa la presidenta del COI, Kirsty Coventy.

El visto bueno oficial corresponderá al centenar de miembros de la organización olímpica, pero eso se considera un simple trámite formal ya que generalmente ratifican las propuestas decididas por la Comisión Ejecutiva.

Coventry confirmó que el programa deportivo completo de los Juegos Olímpicos de 2030 se decidirá a finales de junio, así como las cuotas de deportistas y el mapa definitivo de las sedes de competición, que podría ver cómo Lyon se queda como foco de las pruebas de hielo, en vez de Niza, como estaba inicialmente previsto.

El esquí de montaña, también conocido como esquí alpinismo, hizo su debut olímpico este año en Milán-Cortina, en la ciudad de Bormio (Italia), y Francia es una de las grandes potencias de esa disciplina: se llevó el oro en el relevo mixto con Emily Harrop y Thibault Anselmet, que en el esprint individual se colgaron plata y bronce, respectivamente.

Este deporte dio también las únicas alegrías a España en Milán-Cortina 2026, con un oro para Oriol Cardona en el esprint individual, el primer título olímpico de invierno del país desde el logrado por el esquiador Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972.

Cardona se colgó además un bronce en el relevo mixto junto a Ana Alonso, que fue igualmente bronce en el esprint individual femenino.