$!El costo de los uniformes de educación física en Panamá

Aparte del uniforme escolar, los útiles, los textos de uso diario y la lonchera, la inversión de los padres también incluye la vestimenta adecuada para las clases de educación física.

Cidila Samaniego, tesorera del Club de Padres de Familia de la escuela Lidia B. de Jaén, en Las Tablas, resaltó que sí se ha presentado un aumento en este rubro, siendo las zapatillas la mayor inversión.

“Algunos padres no tienen para comprar el uniforme completo, especialmente si son varios estudiantes en una casa”, explicó Samaniego.

Al respecto, Javier Lombardo, de la Unión Nacional de Padres de Familia de Escuelas Particulares (Unadepa), reiteró que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) es la encargada de vigilar que se cumplan las normas de precio y calidad.

“Estos precios son vigilados de cerca por la ACODECO. Quizás en donde haya habido algo de incremento es en los textos escolares, en las ediciones nuevas; que, en la mayoría de los casos, son más estéticas que de fondo”, manifestó Lombardo.

Finalmente, la entidad recomendó tomar en cuenta la comodidad, seguridad y transpirabilidad, utilizando telas ligeras de secado rápido (tipo poliéster).