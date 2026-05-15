El danés Vingegaard gana en solitario en la primera llegada en alto del Giro de Italia

Máximo aspirante a la victoria final, el danés Jonas Vingegaard se impuso en solitario la 7ª etapa del Giro de Italia este viernes en la cima del Blockhaus, en la primera llegada en alto de esta 109ª edición de la Corsa Rosa.

El portugués Afonso Eulálio conservó la maglia rosa de líder de la general.

El jefe de filas del Visma-lease a bike atacó a 5,5 kilómetros para meta y finalizó por delante del austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM), que llegó a trece segundos a la cima de esta subida temible en los Abruzos (13,6 km al 8,4% de desnivel medio).

Giulio Pellizzari fue el único corredor que aguantó durante un tiempo el ataque del hombre con dos Tours de Francia en su palmarés.

Pero el italiano sobrestimó sus fuerzas y se hundió un kilómetro más adelante, para terminar a poco más de un minuto del vencedor, en cuarta posición por detrás de su compañero de equipo Jay Hindley y por delante de Ben O'Connor.

Eulálio, que contaba con más de seis minutos de ventaja en la salida, luchó como un león antes de ceder 200 metros antes del ataque de Vingegaard.

Terminó a menos de tres minutos del danés, que en su primera participación en el Giro se convirtió en el 115º corredor de la historia en haber ganado una etapa en cada una de las tres grandes vueltas.