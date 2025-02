El disruptivo UTS dejó gratas impresiones en Guadalajara

El Ultimate Tennis Showdown (UTS) tuvo un debut afortunado en América Latina. El fin de semana, Guadalajara fue sede del primer evento de la temporada 2025 y tanto aficionados como tenistas y organizadores quedaron complacidos con la experiencia.

"UTS es 95 por ciento juego y 5 por ciento espectáculo. Es una fórmula innovadora de gran tenis", dijo a la AFP Gustavo Santoscoy Arriaga, empresario que trajo esta modalidad de tenis a México.

Ocho jugadores participaron en este evento que fue anunciado con la frase "Tennis like never before (Tenis como nunca antes)", que se podía leer en una gorras conmemorativas del torneo.

Casper Ruud, Tomas Machac, Flavio Cobolli, Jakub Mensik, David Goffin, Fabio Fognini, Adrian Mannarino y Richard Gasquet participaron de muy buena gana, motivados por una bolsa de 1,4 millones de dólares.

"Cuando empezamos, no fue tan fácil contar con los jugadores, porque no conocían el concepto, ahora les encanta", comentó el extenista francés Jeremy Chardy, quien por parte del UTS gestiona la contratación de los jugadores que habitualmente participan en los torneos de la ATP.

- Tres días de fiesta -

La cancha del Centro Panamericano de Tenis, adaptada sin los carriles para el dobles del tenis tradicional, fue el centro de atención durante el fin de semana en el que los aficionados disfrutaron este tenis alternativo llamado UTS.

Se jugaron 15 partidos en total. El torneo transcurrió con agilidad por su formato de cuatro cuartos con duración de ocho minutos cada uno, un servicio en lugar de dos, la disputa de puntos directos y las tarjetas de puntos triples, entre otras novedades.

"Es fácil de entender. Al principio uno no sabe que está pasando, pero después de unos minutos ya sabes de qué se trata. Es muy ágil y más divertido que el tenis tradicional, y eso está bien para los menores", dijo Alfredo, de 50 años, acompañado por León, su pequeño hijo.

"Está muy padre", comentó el niño de 10 años sobre el UTS. "Me gusta que no haya esos puntos de 15, 30, 40 que alargan los partidos".

En el UTS, los aficionados cobraron protagonismo en las tribunas, motivados por un DJ que durante los partidos reprodujo sonidos graciosos como los del videojuego Mario Bros o temas de película como 'Misión Imposible' para acentuar las incidencias en la pista.

El DJ se lució con música de diversas épocas, desde 'We wil rock you' de Queen hasta los éxitos de Shakira.

"¿Quién elige qué canciones poner en los momentos precisos? ¡Lo hace muy divertido!", comentó Leticia, de 68 años. "Quiero creer que a los jugadores les pidieron su opinión, porque en los saques necesitan silencio para su concentración".

Acostumbradas a los torneos de la WTA que se juegan en el Centro Panamericano, algunas personas se extrañaron ante la posibilidad que da el UTS de poder expresarse durante el partido.

"Para nosotros como aficionados ha sido diferente, nos daba un poco de pena que la animadora nos pidiera que nos levantáramos porque no estamos acostumbrados, pero me gustó el UTS, es divertido", comentó Melissa, de 29 años.

Eso sí, nadie echó de menos al juez de silla del tenis tradicional que constantemente en países como México pide a la gente que tome asiento y guarde silencio.

También hubo detalles que no gustaron. Por ejemplo, a Giuseppe, de 15 años, no le agradó que los tenistas del UTS tengan un solo servicio "porque sacan con mucha precaución para no perder el punto, no se arriesgan".

Al chico le causó disgusto también que no se hayan presentado Nick Kyrgios y Denis Shapovalov, que habían sido anunciados originalmente.