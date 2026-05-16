El ecuatoriano Jhonatan Narváez repite victoria en el Giro de Italia

Cuatro días después de levantar los brazos en Cosenza, el ecuatoriano Jhonatan Narváez repitió victoria este sábado, en solitario, en la octava etapa del Giro de Italia, con final en Fermo.

Superviviente de una fuga y con un final de etapa rompepiernas, Narváez atacó a 10 km de la llegada para plantarse sólo en la meta de Fermo y saborear un nuevo triunfo en la Corsa Rosa.

El ciclista del equipo UAE Emirates superó por una treintena de segundos al noruego Andreas Leknessund, con quien se fugó del pelotón a más de 70 km para la llegada, acompañados también por su compañero de equipo danés Mikkel Bjerg.

Es la cuarta victoria de etapa para Narváez en el Giro e iguala así a su compatriota Richard Carapaz.

El campeón de Ecuador ya ganó una etapa en la edición 2020, otra en 2024, cuando también se vistió de rosa por un día, y el pasado martes se impuso en Cosenza en un esprint en un grupo reducido.

Con esta actuación, Narváez confirma que está completamente recuperado de la grave caída que sufrió en enero pasado, en el Tour Down Under, en Australia, cuando se fracturó dos vértebras.

Entre los aspirantes en la clasificación general no hubo cambios significativos y el portugués Afonso Eulálio conserva la maglia rosa, con 3:15 de ventaja sobre el gran favorito, el danés Jonas Vingegaard.