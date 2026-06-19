El ecuatoriano Narváez gana una etapa con tormenta en el Tour de Suiza

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez fue el ganador de la tercera etapa del Tour de Suiza, este viernes bajo una tormenta en Bad Ragaz, donde se impuso al esprint a su compañero de escapada, el belga Xandro Meurisse.

Ambos se destacaron a más de 100 kilómetros de la meta de esta etapa, marcada por varios episodios de tormenta que incluso afectaron a la señal de televisión en la parte final.

Narváez y Meurisse resistieron el contraataque del pelotón del líder Tadej Pogacar, que es compañero de equipo del ecuatoriano de 29 años.

"Cuando me dijeron por el auricular 'Johnny, eres libre de ir en la escapada', intenté simplemente hacerlo lo mejor posible", explicó el ganador de la etapa, que da al UAE su 41ª victoria de lo que va de 2026.

Para Narváez es la decimonovena victoria de su carrera en categoría profesional, en una temporada donde se perdió varios meses por la fractura de dos vértebras sufrida en enero.

Reapareció en el Giro de Italia, en mayo, donde ganó tres etapas.

En la general, Pogacar conserva su liderato y tiene 2 minutos y 50 segundos sobre el ecuatoriano Richard Carapaz, antes de la contrarreloj de 23 km del sábado.

El doble campeón mundial dio además noticias sobre el estado de su pareja, la también ciclista Urska Zigart, que el jueves se fracturó la mandíbula por una caída en la versión femenina de esta ronda suiza.

"Vi ayer a Urska en el hospital. Ha pasado la noche allí y salió hoy (viernes). Es una luchadora, es fuerte. Eso me da motivación para los próximos días. Quiere que vuelva a casa con la victoria", aseguró el esloveno.

- Clasificación de la 3ª etapa:

1. Jhonatan Narváez (ECU/UAD) los 157,4 km en 3 h 34:46.

(velocidad media: 44,0 km/h)

2. Xandro Meurisse (BEL/Q36) a 0.

3. Magnus Cort (DEN/UXM) 0.

4. Marijn van den Berg (NED/EFE) 0.

5. Mathieu van der Poel (NED/APC) 0.

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12. Tadej Pogacar m.t.

- Clasificación general tras la 3ª etapa:

1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 10 h 29:52.

2. Richard Carapaz (ECU/EFE) a 2:50.

3. Andrea Bagioli (ITA/LTK) 3:07.

4. Mathias Vacek (CZE/LTK) 4:16.

5. Finlay Pickering (GBR/JAY) 4:41.

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9. Jhonatan Narváez (ECU/UAD) 4:57.