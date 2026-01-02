El ecuatoriano Narváez regresará a Australia a defender su título del Tour Down Under

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez regresará a Australia para defender el título que conquistó en 2025 en el Tour Down Under, primera cita del calendario UCI World Tour, anunciaron este viernes los organizadores.

El cartel estelar de corredores de esta edición incluye además al más reciente ganador de la etapa reina del Tour de Francia, el australiano Ben O'Connor.

Narváez (UAE Team Emirates) se impuso el año pasado tras una emocionante escalada en Willunga Hill, que le permitió enfundarse el maillot ocre en Adelaida por delante del español Javier Romo (Movistar Team).

El UAE Team Emirates llega reforzado con el australiano Jay Vine, ganador de la edición 2023 y quien viene de una temporada estelar en la que se adjudicó la clasificación de montaña en la Vuelta a España por segundo año consecutivo.

También estará la estrella británica Adam Yates, vencedor de etapas en Grandes Vueltas y campeón del Tour de Suiza, el Tour de Romandía y la Volta a Catalunya.

La carrera masculina, que se disputará del 21 al 25 de enero en cinco etapas, contará con 140 ciclistas de los 18 equipos UCI WorldTeams, además del conjunto suizo ProSeries Tudor Pro Cycling, propiedad del excampeón Fabian Cancellara.

El equipo australiano Jayco AlUla confía en su figura O'Connor, tras su espectacular ascensión de tres montañas alpinas en la etapa 18 del Tour de Francia del año pasado.

Lo acompañarán el capitán de ruta Luke Durbridge, el vencedor de etapas en Grandes Vueltas Luke Plapp y el campeón olímpico de persecución por equipos Kelland O'Brien.

"La fuerza de los corredores de este año refleja el mayor nivel de dificultad de los recorridos, con etapas más largas y más ascensos", celebró el director de la carrera, Stuart O'Grady.