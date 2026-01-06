El efecto Ohtani: Azulejos y Astros miran a Japón siguiendo el camino de los Dodgers

El impacto de Shohei Ohtani al guiar a los Dodgers de Los Ángeles a títulos consecutivos de la Serie Mundial despertó entre los rivales de las Grandes Ligas el deseo de replicar ese éxito con talento japonés.

Los Dodgers, que también cuentan con el lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto, elegido Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, vencieron a los Azulejos de Toronto en un emocionante séptimo juego en noviembre pasado para revalidar el campeonato.

Ese logro influyó en la decisión del club canadiense de firmar un contrato por cuatro años y 60 millones de dólares con el infielder Kazuma Okamoto, extoletero de los Yomiuri Giants de Tokio y pieza clave del equipo japonés campeón del Clásico Mundial de Béisbol de 2023.

"Definitivamente hoy somos un mejor equipo", afirmó el gerente general de los Azulejos, Ross Atkins, durante la presentación de Okamoto este martes. "Es otro paso importante para esta organización".

Okamoto aseguró que le impresionó el apoyo de los aficionados de Toronto mientras seguía la Serie Mundial.

"Siempre quise jugar en las Grandes Ligas", dijo el japonés a través de un traductor. "Uno de mis grandes objetivos es llevar una Serie Mundial y un campeonato a los Blue Jays. Me impresionó mucho el nivel de juego, pero aún más la afición, cómo alentaba con tanta pasión y el amor que siente por el equipo".

- Houston pone sus ojos en Imai -

Horas antes, los Astros de Houston presentaron al lanzador japonés Tatsuya Imai, de 27 años, quien firmó un contrato por tres temporadas tras una carrera en Japón que incluyó tres convocatorias al Juego de Estrellas con los Saitama Seibu Lions.

"¿Qué tal, H-Town? Estoy listo para luchar por el campeonato mundial con ustedes", dijo Imai. "Tuve otras ofertas, pero creo sinceramente que aquí, con Houston y los Astros, tengo una verdadera oportunidad de llegar a la Serie Mundial".

El mánager de los Astros, Joe Espada, celebró la incorporación: "Estoy muy entusiasmado. Es un competidor que viene a ganar. Tiene determinación y resistencia, y estoy muy emocionado de tenerlo en el equipo".

Houston, que había clasificado a los playoffs durante ocho temporadas consecutivas antes de quedar fuera en 2025, convirtió a Imai en su primer agente libre procedente de Japón y apenas el cuarto jugador japonés en la historia del club.

"Siempre esperas sumar más talento de esa región", señaló el dueño de los Astros, Jim Crane. "Hay nivel de Grandes Ligas y un gran trabajo de formación".

Crane visitó Japón el año pasado y decidió reforzar la presencia de la franquicia en la cuenca del Pacífico, con ojeadores en Tokio, Taiwán y Corea del Sur.

"Me abrió los ojos", reconoció. "Entendí que no estábamos haciendo bien el trabajo para identificar talento y adelantarnos, así que apostamos fuerte".

El fenómeno Ohtani facilitó la decisión. "Los Dodgers marcaron el camino", dijo Crane.

"Vamos a movernos rápido en Asia y a seguir evaluando todo ese talento para traer más jugadores y fortalecer el equipo. El mercado asiático tiene peloteros al nivel o incluso superiores a algunos de aquí. Era un terreno poco explorado hasta el efecto Ohtani, pero ahora será una prioridad".