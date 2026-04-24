El entrenador de los Patriots de la NFL, de baja indefinida por un escándalo con una periodista

El entrenador en jefe de los New England Patriots de la NFL, Mike Vrabel, estará de baja indefinida para buscar asesoría psicológica tras una controversia por sus vínculos con una periodista, informaron el jueves medios estadounidenses.

Vrabel, que está casado, ha negado cualquier conducta inapropiada después de la publicación de fotos en las que se le ve abrazando y tomándose de la mano con la reportera que cubre la liga de football americano para The Athletic, Dianna Russini.

En las imágenes, tomadas el mes pasado, se les ve a ambos junto a la piscina en un resort solo para adultos en Arizona, Estados Unidos.

Russini, que también está casada, negó haber actuado mal. Posteriormente renunció a su trabajo cuando The Athletic inició una investigación sobre el incidente.

Al abordar la controversia el martes, Vrabel dijo que había tenido "conversaciones difíciles" con su familia, los Patriots, los entrenadores y los jugadores sobre el escándalo, que describió como "positivas y productivas".

Sin embargo, en un comunicado enviado a ESPN y citado por varios medios estadounidenses el jueves, Vrabel dijo que había decidido apartarse de su cargo para comenzar asesoría psicológica a partir de este fin de semana.

La decisión implica que el entrenador no formará parte del equipo de los Patriots que gestionará la tercera ronda del Draft de la NFL el sábado.

"Como dije el otro día, le prometí a mi familia, a esta organización y a este equipo que les iba a dar la mejor versión de mí que pudiera ofrecerles", dijo Vrabel en el comunicado.

"Siempre he querido liderar con el ejemplo, y creo que esto es lo que tengo que hacer (empezar asesoría psicológica) para ser el mejor esposo, padre y entrenador que pueda ser. No es algo fácil de admitir para mí, pero sé que es algo que me convertirá en una mejor persona", agregó.

Vrabel, que ganó tres Super Bowls como jugador de los Patriots junto al legendario mariscal de campo Tom Brady, ha ayudado a transformar la franquicia desde que fue contratado como entrenador en jefe a principios de 2025.

En la primera temporada de Vrabel al mando, los Patriots terminaron con marca de 14-3 y llegaron al Super Bowl, donde fueron derrotados por los Seattle Seahawks en febrero.