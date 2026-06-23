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El entrenador Gary O'Neil cambia el Estrasburgo por el Ipswich Town inglés

El entrenador Gary O'Neil cambia el Estrasburgo por el Ipswich Town inglés
El DT británico del Estrasburgo Gary O'Neil (derecha) da indicaciones durante el partido se Copa francesa Estrasburgo-Niza, en el estadio de la Meinau de Estrasburgo, el 22 de abril de 2026 SEBASTIEN BOZON
AFP
23 de junio de 2026

El entrenador Gary O'Neil abandonó el Estrasburgo francés para fichar por el Ipswich Town, recientemente ascendido a la Premier League inglesa, anunció el club galo en un comunicado este martes.

Apenas seis meses después de su llegada a Estrasburgo y a pesar de contar con un contrato hasta 2028, el norirlandés deja el club de Alsacia previo pago de una "indemnización de traspaso".

Mediada la pasada temporada, el Estrasburgo ya vio irse a un entrenador rumbo a un club inglés: Liam Rosenior al Chelsea.

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