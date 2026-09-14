El equipo femenino de gimnasia le da a Panamá su primera medalla en los Suramericanos

El “Team” Panamá subió por primera vez al podio en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 gracias a la destacada actuación de la gimnasia artística femenina. El combinado nacional, integrado por Hillary Heron, Ana Gabriela Gutiérrez, Ana Lucía Beitía, Alyiah Lide De León y Tatiana Tapia, se adjudicó la medalla de bronce en la prueba por equipos.

Las gimnastas panameñas acumularon un puntaje total de 198.538 para asegurar la tercera posición de la competencia. La presea de oro fue para la delegación anfitriona de Argentina, con 208.706 puntos, mientras que la medalla de plata correspondió a Brasil, con un acumulado de 206.188 puntos.

Con este resultado, la gimnasia le otorga a Panamá su primera presea en la competencia que se desarrolla en territorio argentino.