El equipo Israel-Premier Tech descarta abandonar la Vuelta a España

El equipo Israel-Premier Tech excluyó este miércoles la posibilidad de abandonar la Vuelta ciclista a España, como había sugerido un responsable de la organización, después de que una manifestación propalestina obligara a acortar la undécima etapa en Bilbao, sin que hubiera un ganador de la misma.

La presencia en esta edición de la escuadra israelí ha suscitado protestas diariamente, que han perturbado con mayor o menor éxito el desarrollo de las etapas de una de las principales competiciones ciclistas del mundo.

"Israel-Premier Tech es un equipo ciclista profesional y como tal sigue decidido a participar en la Vuelta. Toda otra alternativa crearía un precedente peligroso en el ciclismo, no solamente para Israel-Premier Tech sino para todos los equipos", afirmó la formación en un comunicado.

"Israel-Premier Tech ha expresado varias veces su respeto hacia el derecho de cada uno a manifestarse, siempre que esas protestas sean pacíficas y no comprometan la seguridad del pelotón", añadió.

La escuadra dijo que la organización y la policía "han dado todo lo que pueden para crear un entorno seguro", pero cuestionó el actuar de las personas que participaron de la protesta de este miércoles.

"El comportamiento de los manifestantes en Bilbao hoy no solo era peligroso sino también contraproductivo para su causa, y privó a los aficionados vascos, que están entre los mejores del mundo, de la llegada de etapa que merecían", concluyó el texto.

Unas horas antes, el director técnico de la Vuelta, Kiko García, había sugerido que Israel-Premier Tech debería reflexionar sobre su salida de la ronda por el bien de la carrera.

"Solo hay una solución ahora mismo, que el propio equipo de Israel se dé cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás. Pero nosotros no podemos tomar esa decisión, deben ser ellos", señaló a la radio Cadena SER.

"Nosotros como organizadores no podemos tomar ninguna decisión porque el reglamento nos obliga a que el equipo esté corriendo. Cualquier decisión en ese sentido nos puede llevar a perder la carrera en el calendario", apuntó.

Kiko García admitió en su intervención que los organizadores tienen ahora "preocupación por la protección de todos" los integrantes del pelotón debido a esta situación, cuando todavía queda la mitad de la Vuelta por disputarse.