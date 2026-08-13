El español Attaoui logra el bronce en 800 m del Europeo de atletismo

Mohamed Attaoui, una de las grandes bazas de España en el Europeo de atletismo de Birmingham, consiguió la medalla de bronce en los 800 metros, este jueves en una final ganada por el irlandés Mark English.

Attaoui acabó la doble vuelta de pista con un tiempo de 1:45.71, a nueve centésimas del hombre que obtuvo la plata, el croata Marino Bloudek, y superado claramente por un sólido English (1:45.26), que lanzó su ataque decisivo a 200 metros para el final.

Nacido hace 24 años en Marruecos pero mudado a muy corta edad a España, Attaoui añade este bronce a la plata que consiguió en esta prueba hace dos años en el Europeo de Roma y al bronce mundial en pista cubierta que logró el pasado marzo en Polonia.

A los pies del podio quedó el otro español clasificado a la final, David Barroso (1:45.75).

La de Attaoui es la segunda medalla para España en este Europeo de Birmingham, después de la plata de Marta García en los 5.000 metros.

English adelantó en la última recta a Bloudek y consiguió así, a sus 33 años, su primer gran título internacional y su tercera medalla en un Europeo, después de los bronces en 800 metros en 2014 y 2022.

English ya había impresionado la víspera en semifinales al correr en 1:43.49, batiendo así el récord del campeonato.

"Nunca corrí en un gran campeonato con tanto ruido, ha sido increíble", celebró después de su victoria.