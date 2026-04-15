El español García se disculpa por su arrebato en el Masters de Augusta

El golfista español Sergio García se disculpó este martes por el arrebato de ira que tuvo en su última ronda en el Masters de Augusta, por el que recibió una advertencia formal tras destrozar un palo y maltratar el tee.

La frustración de la estrella española se desbordó el domingo después de un mal golpe de salida en el hoyo 2, un par cinco en el Augusta National, en Georgia, Estados Unidos.

El jugador de 46 años golpeó repetidamente su driver contra el césped antes de arrancarle la cabeza luego de estrellarlo contra una nevera cercana.

"Quiero disculparme por mis acciones del domingo en el torneo de Masters", escribió García en un comunicado divulgado en las redes sociales.

"Respeto y valoro todo lo que el Masters y el Augusta National Golf Club significan para el golf. Lamento la forma en la que actué y no tiene lugar en nuestro deporte", agregó.

García, que juega en el circuito LIV Golf, también estuvo involucrado en un incidente insólito en esa misma ronda, cuando levantó la bolsa de palos de su compañero de juego Jon Rahm y la cargó mientras el caddie del también español atendía un búnker.

Los directivos del Masters vieron con malos ojos el arrebato de García y posteriormente le impusieron una advertencia por infringir el código de conducta mientras aún estaba en el campo.

García sugirió más tarde que su frustración había venido acumulándose en los meses previos al Masters de la semana pasada.

"Obviamente no estoy muy orgulloso de ello, pero a veces pasa", dijo.