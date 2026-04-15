$!La mina, puertos y agro, claves para generar empleos en Coclé

La tasa de desempleo en la provincia de Coclé supera el 10%, por lo que empresarios y economistas consideran necesario ejecutar proyectos de infraestructura, reabrir la mina de cobre, desarrollar puertos y fortalecer el sector agropecuario, para generar empleos y reactivar la economía.

Julio Botello, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECÁMARAS), dijo que “el desempleo anda por el 10% aunque hay sectores que alcanzan 12%”. Además, destacó que “la reapertura de la mina generaría empleos directos e indirectos que contribuirían a reducir significativamente la problemática”.

Botello dijo que otro sector que también enfrenta dificultad es “la construcción. Está muy desacelerada y con los aumentos del combustible, también el turismo”.

En tanto, Juan Fernando Corro, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) Capítulo de Coclé, explicó que “tras la eliminación del bono solidario, los proyectos de desarrollo inmobiliario quedaron paralizados, creando mucho desempleo".

Corro agregó que la reactivación de la mina y el desarrollo del puerto de Aguadulce son fundamentales. “Son proyectos que generan empleo y que se requieren para dinamizar la economía de la región”, afirmó.

Mientras, Benjamín Melamed, expresidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), comentó que “para reactivar la economía se requieren grandes proyectos, tanto públicos como privados, además de un mayor impulso al sector agropecuario y lo más importante reabrir la mina”.

Por su parte, el consultor laboral, René Quevedo señaló que “el desempleo en Coclé ha aumentado tras el cese de la operación minera, pasando de 4% en 2023 a 7.1% en septiembre de 2025”.

Finalmente, Quevedo indicó que “la reactivación de la actividad minera en la segunda mitad del año será un paso importante para comenzar a reconstruir la confianza y la generación de empleo”.