El español Hugo González brilla para Celtics en el regreso de Antetokounmpo

Con 18 puntos y 16 rebotes, el novato español Hugo González firmó el lunes su mejor noche en la NBA en la rotunda victoria de los Boston Celtics 108-81 ante los Milwaukee Bucks, que recuperaron a Giannis Antetokounmpo.

Estas son las principales escenas de una jornada de sólo cuatro partidos de la NBA.

- Récords personales -

Tras casi seis semanas de baja, Antetokounmpo se vistió de nuevo de corto en su intento de devolver a los Bucks a las posiciones de playoffs.

El griego, apartado desde el 23 de enero por una lesión de gemelos, sólo estuvo en cancha 25 minutos pero le bastaron para ser el máximo anotador de Milwaukee, con 19 puntos y 11 rebotes.

Alrededor del doble MVP no surgió ninguna otra arma ofensiva de los Bucks, que siguen en la undécima posición de la Conferencia Este, fuera de la zona de repechaje a playoffs.

De forma inesperada, la noche le perteneció a Hugo González, un alero de 20 años que ya se estaba ganando el reconocimiento de los aristocráticos Celtics a base de defensa y entrega.

Este lunes el canterano del Real Madrid mostró también sus cualidades ofensivas alcanzando los 18 puntos, su mayor marca de la temporada, y redondeando una extraordinaria cuenta con otro récord personal de 16 rebotes, 3 robos y 2 tapones en 35 minutos de juego.

González, elegido en el puesto 28 del pasado Draft, promediaba hasta ahora 3,9 puntos y 3,3 rebotes en 15 minutos.

El recital del español, con otras aportaciones como los 25 puntos desde el banco de Payton Pritchard, compensaron la baja del estelar Jaylen Brown.

Los Celtics se mantienen en el segundo lugar del Este, sólo superados por los Detroit Pistons, y aún pueden llegar más reforzados a los playoffs si recuperan a su líder, el lesionado Jayson Tatum.

- Trae, expulsado antes de debutar -

En otro de los primeros juegos del lunes, los Houston Rockets vencieron 123-118 en la cancha de los Washington Wizards en un choque que dejó la curiosa expulsión de Trae Young.

El base All Star, que todavía no ha debutado con los Wizards, seguía el juego en la banda vestido de calle cuando irrumpió en la pista para protestar una decisión de los árbitros, lo que le costó la expulsión.

Young, fichado en enero por los Wizards tras ocho temporadas al mando de los Atlanta Hawks, está culminando la rehabilitación de sus lesiones de rodilla y cuádriceps y tiene previsto estrenarse con Washington el próximo jueves ante los Utah Jazz.

"No esperen que me expulsen muchas más veces, D.C. ... pero definitivamente voy a traer esa energía y competitividad cuando vuelva por mis hermanos", escribió después en X la nueva estrella de los Wizards, equipo que se encuentra en la antepenúltima plaza del Este.

El pívot turco Alperen Sengün logró 32 puntos y 12 rebotes para los Rockets y Kevin Durant, jugando en su ciudad natal, llegó a 30 tantos.