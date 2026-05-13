El español Igor Arrieta gana la quinta etapa del Giro en un final loco

El español Igor Arrieta le dio al equipo UAE su segunda victoria en dos días en el Giro de Italia al imponerse en la quinta etapa este miércoles en Potenza, donde su compañero de fuga, el portugués Afonso Eulálio, se hizo con la maglia rosa tras un final loco.

A sus 23 años, Arrieta logra su segundo triunfo profesional después de la modesta clásica de Ordizia del año pasado, después de batir a Eulálio en unas condiciones meteorológicas espantosas.

Cuando el pelotón partió de la pintoresca localidad costera calabresa de Praia a Mare, pocos esperaban un aguacero tan persistente en las onduladas colinas verdes camino de Potenza.

Los dos hombres, que se escaparon de la fuga matinal a unos sesenta kilómetros de la meta, rodaron juntos en cabeza antes de caerse ambos, por separado, sobre las carreteras empapadas del sur de Italia: primero Arrieta, a 13,6 km de la llegada, y luego Eulálio, que se había quedado solo, a 6,5 km de la meta.

- Otro alivio para el UAE Team -

Reunidos de nuevo, se lanzaron hacia la línea de meta antes de un nuevo giro de guion cuando Arrieta se equivocó de camino a dos kilómetros de la llegada.

Pero pudo remontar para darle al UAE su segunda victoria, luego de la lograda la víspera por el ecuatoriano Jhonatan Narváez.

"Estoy muy feliz de conseguir esta victoria después de que tres compañeros de equipo se cayeran al inicio del Giro y después de haberme caído yo también hoy", dijo Arrieta, ahora segundo en la clasificación general.

La victoria de etapa resulta, en efecto, un nuevo alivio para el UAE Team, que había tenido que resignarse a los abandonos de Adam Yates, Jay Vine y Marc Soler en una montonera en la segunda etapa.

"Cuando me caí no pensé que estaba perdido, quería intentarlo hasta el final. Estaba completamente vacío en los últimos kilómetros, pero sabía que Eulálio también lo estaba. Los dos merecíamos la victoria, pero al final la conseguí yo", agregó el ciclista navarro.

El gran favorito para vestir de rosa al término de la 21ª y última etapa, en Roma, el danés Jonas Vingegaard, llegó a meta a más de siete minutos de Arrieta.

Eulálio aventaja al hombre que comenzó el día en lo alto de la general, Giulio Ciccone, en 6 minutos y 14 segundos, con el colombiano Egan Bernal en la novena posición de la general a 6 minutos y 16 segundos.

"Para mí es increíble, todo el día fue una locura", comentó el corredor del Bahrain, quien se convirtió en el tercer portugués en lucir la maglia rosa tras Acacio Da Silva y João Almeida.

La sexta etapa, el jueves, debería disputarse con mejor tiempo, ya que la carrera lleva al pelotón hasta el puerto sureño de Nápoles.