El español Mariano García logra el oro mundial bajo techo en los 1.500 metros

El español Mariano García se colgó brillantemente la medalla de oro en los 1.500 metros del Mundial de atletismo en pista cubierta, este domingo en Torun (Polonia).

El mediofondista murciano de 28 años terminó el kilómetro y medio con un tiempo de 3 minutos, 39 segundos y 63 centésimas, lo que le permitió liderar el podio por delante del portugués Isaac Nader (3:40.06), vigente campeón mundial al aire libre de esta distancia.

La medalla de bronce fue para el australiano Adam Spencer (3:40.26).

Mariano García añade este éxito a los dos títulos importantes que había logrado en la temporada de 2022, donde se colgó sendos oros en los 800 metros en el Mundial indoor de Belgrado y en el Europeo al aire libre de Múnich.

Ese oro de "La Moto" hace cuatro años es precisamente el último que había logrado España en un Mundial de atletismo bajo techo, hasta el de este domingo, con el mismo protagonista.

En los 1.500 metros ya había competido el año pasado en el Mundial bajo techo, en Nankín (China), pero entonces solo pudo ser octavo.

El oro de Mariano García en Polonia fue el tercero de España en este Mundial en pista cubierta de 2026, después de las dos platas sumadas el sábado por medio del relevo mixto 4x400 metros y de Quique Llopis (60 m vallas).