El español Sergio García abandona también el LIV Golf

El español Sergio García se sumó este jueves a la lista de grandes nombres que han decidido abandonar el LIV Golf, el circuito disidente lanzado en 2022 con fondos sauditas.

La salida del mismo del Fondo Soberano Saudita (PIF) ha dejado al LIV Golf en graves apuros financieros, hasta el punto de acogerse a la ley estadounidense de protección contra las bancarrotas, con la intención de darse un nuevo impulso en 2027.

Sin embargo, no logra contener por ahora la hemorragia y García, de 46 años, sigue así los pasos de otras figuras que han decidido salir del LIV Golf en las últimas semanas, como su compatriota Jon Rahm.

Sergio García, campeón del Masters de Augusta en 2017, explicó este jueves en su perfil de la red social X sus planes para el futuro, que pasan por volver al circuito europeo.

"Esta pretemporada estoy trabajando muy duro en mi juego y poniendo un gran énfasis en tener una mentalidad fuerte y en mi salud mental", dijo García.

"La próxima temporada jugaré en el DP World Tour (circuito europeo). Este circuito ha sido una parte enorme de mi carrera desde el principio, y estoy orgulloso de volver a llamarlo mi hogar. También mantengo abiertas mis opciones para un regreso al PGA Tour", añadió.

Pensando en el futuro, Sergio García sueña con poder reeditar en el futuro su título en Augusta y en volver a vivir la Ryder Cup.

"Augusta me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida, y no me gustaría nada más que perseguir otra chaqueta verde en un lugar tan especial", dijo.

"Otro objetivo es entrar en ese equipo de la Ryder Cup y ser un aporte para los chicos en cualquier función que sea. En el golf, todo se gana y nada se regala. Manos a la obra", señaló.

En el pasado, García fue campeón con Europa en seis ocasiones en la Ryder Cup, entre 2002 y 2018.

Si participa en la próxima edición, programada el año que viene en Irlanda, será su undécima presencia en ese torneo, que enfrenta a Europa contra Estados Unidos.