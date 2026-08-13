El estadounidense Ben Shelton revalida el título en el Masters 1000 de Montreal

En un duelo entre tenistas estadounidenses, Ben Shelton derrotó este jueves a Brandon Nakashima y revalidó el título en el Masters 1000 de Montreal.

Shelton, que no cedió un set en todo el torneo, superó en la final a Nakashima por 6-3 y 7-6 (7/4) para sumar su cuarto trofeo de este año.

El zurdo de Atlanta, pareja de la estrella del fútbol Trinity Rodman, aprovechó a la perfección las ausencias de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic para defender con éxito el mayor título de su carrera.

El estadounidense, de 23 años, ascenderá del décimo al sexto lugar de la ATP gracias a su victoria en la primera final entre estadounidenses de un Masters 1000 desde la que Andy Roddick ganó a Mardy Fish en 2003 en Cincinnati.

Antes de Shelton, sólo tres campeones habían defendido con éxito el trofeo en Canadá en este siglo: Andy Murray (2009-10), Novak Djokovic (2011-12) y Rafael Nadal (2018-19).

Aunque dos años más joven, Shelton aprovechó su mayor experiencia en los grandes escenarios frente a Nakashima, que hasta esta semana no había pisado unos cuartos de final de Masters 1000, categoría solo inferior a los Grand Slams.

Nakashima no pudo repetir su demoledora actuación al servicio de las semifinales del miércoles, en las que aplacó a la joya española Rafael Jódar.

El saque del estadounidense parecía amenazar de nuevo cuando firmó cuatro aces en el juego inicial pero Shelton, que lo había vencido en sus cinco duelos precedentes, no se dejó impresionar.

El vigente campeón se centró en defender su propio servicio y no concedió una sola oportunidad de break en la casi hora y media de duelo entre compatriotas.