El estadounidense Suber sorprende como primer líder del British Open de golf

El golfista estadounidense Jackson Suber, apenas número 115 del mundo, se colocó como primer líder del Abierto Británico de golf, al término este jueves del primer recorrido de esta competición, que este año se disputa en el campo inglés de Southport.

Con una tarjeta de cinco golpes bajo par, Suber tiene uno de ventaja sobre dos hombres, el inglés Daniel Brown y el surcoreano Im Sung-Jae.

El número uno mundial, el estadounidense Scottie Scheffler, empezó con una tarjeta de -2, a tres golpes del líder, dentro del grupo de hombres igualados en la decimotercera posición.

"Hoy empecé con mucha fuerza pero no pude hacer tantos birdies como me hubiera gustado hacia el final", dijo Scheffler, que no gana en el PGA Tour desde enero.

"Si sigo pegándole a la bola como lo hice hoy, mi juego está ahí. El golf se juega a 72 hoyos, y definitivamente me gustó lo que vi hoy", apuntó.

Entre los grandes nombres, el día fue especialmente negativo para el norirlandés Rory McIlroy, que vio de repente ponerse muy cuesta arriba el camino hacia la reconquista del gran torneo británico, que ganó una vez, en 2014.

McIlroy acabó con dos golpes sobre el par, a siete de Suber.

"He cometido hoy muchos errores tontos. Pero cada vez que hice un error estúpido, pude al menos luego conseguir un birdie, para poder mantenerme ahí de alguna manera", señaló.

- Clasificación del British Open tras el primer recorrido:

1. Jackson Suber (USA) -5

2. Daniel Brown (ENG) -4

Im Sung-Jae (KOR) -4

4. Pierceson Coody (USA) -3

MJ Daffue (RSA) -3

Bryson DeChambeau (USA) -3

Thomas Detry (BEL) -3

Ryan Gerard (USA) -3

Robert MacIntyre (SCO) -3

Francesco Molinari (ITA) -3

Alex Smalley (USA) -3

Cameron Young (USA) -3

13. Bud Cauley (USA) -2

Ryo Hisatsune (JPN) -2

Kim Si Woo (KOR) -2

Joakim Lagergren (SWE) -2

Collin Morikawa (USA) -2

Victor Perez (FRA) -2

Scottie Scheffler (USA) -2

Jordan Smith (ENG) -2

Henrik Stenson (SWE) -2

Sepp Straka (AUT) -2

Nick Taylor (CAN) -2

24. Jon Rahm (ESP) - 1

...

39. Eugenio Chacarra (ESP) 0

60. José Luis Ballester (ESP) +1

. Nico Echavarría (VEN) +1

85. Ángel Ayora (ESP) +2

. Rory McIlroy (NIR) +2