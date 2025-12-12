El eterno “Mocho Luján”

En la historia del boxeo panameño, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Jorge “El Mocho” Luján, un pugilista que no solo conquistó la gloria mundial, sino que también dejó su marca en el deporte local e internacional.

Nacido el 18 de marzo de 1955 en la ciudad de Colón, Luján inició su carrera profesional en 1973, destacándose desde sus primeras peleas por su estilo técnico y su habilidad para el contragolpe. Su ascenso fue rápido tras una serie de victorias por nocaut; se fue consolidando como una de las figuras más prometedoras entre los pesos gallo.

La cúspide de su carrera llegó el 19 de noviembre de 1977, en la Sports Arena de Los Ángeles, Estados Unidos, cuando desafió al entonces campeón mundial gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el mexicano Alfonso Zamora, conocido por su potente pegada.

En una sorpresa para muchos, Luján conectó un nocaut en diez asaltos, arrebatándole el título mundial y consagrándose como el undécimo campeón mundial panameño en la historia del boxeo. Nunca fue noqueado en 36 combates profesionales.

Tras continuar compitiendo varios años más, Luján se retiró en 1985, cerrando su carrera con un récord profesional de 27 victorias, 9 derrotas y 16 KOs, consolidándose como uno de los grandes exponentes del boxeo panameño de las décadas de 1970 y 1980.