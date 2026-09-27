El etíope Guye Adola gana su segundo maratón de Berlín

El etíope Guye Adola ganó este domingo su segundo maratón de Berlín, completando los 42,195 kilómetros por las calles de la capital alemana en 2 horas, 2 minutos y 50 segundos, mejorando su mejor marca personal en más de un minuto.

Vencedor en Berlín a finales de septiembre de 2021 (2h05:45), Adola, de 35 años, se impuso a su compatriota Gemechu Dida (2h03:19) y al tanzano David Geay (2h03:59).

Con este tiempo de 2h02:50, Adola se quedó a más de un minuto y medio del récord del maratón de Berlín, en manos de la leyenda keniana de la disciplina Eliud Kipchoge, con 2h01:09, establecido a finales de 2023.