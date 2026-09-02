El francés Hadjar será también baja por lesión en el GP de Italia de F1

El piloto francés Isack Hadjar, lesionado en una muñeca, fue declarado baja para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se disputa de viernes a domingo en Monza, anunció este miércoles su equipo Red Bull.

Es la segunda ausencia seguida de Hadjar, después de perderse ya por el mismo motivo el Gran Premio de Países Bajos, del 21 al 23 de agosto.

"Liam (Lawson) estará con Max (Verstappen) en el Gran Premio de Italia en Monza, mientras que Isack continúa haciendo progresos esperanzadores después de la lesión en una muñeca que sufrió en la pausa estival", escribió la escudería Red Bull.

"El equipo vigila de cerca su reeducación y no asumirá ningún riesgo inútil sobre su regreso a la competición, deseando que pueda volver lo antes posible", afirmó Red Bull.

Hadjar, octavo en el Mundial de pilotos de este año con 68 puntos, se lesionó en una sesión de entrenamiento, sin que su equipo precisara la naturaleza de su problema físico, ni diera un tiempo estimado de baja.

El neozelandés Lawson, de 24 años y piloto de la escudería hermana Racing Bulls normalmente, fue su sustituto en Países Bajos, donde acabó séptimo después de un fin de semana en el que rindió a muy buen nivel.

La baja de Hadjar beneficia indirectamente a Yuki Tsunoda, que ocupará a su vez el volante que deja libre Lawson en Racing Bulls para Monza. El piloto japonés acabó undécimo en el Gran Premio de Países Bajos.