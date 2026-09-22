El francés Hadjar volverá a correr en el GP de Azerbaiyán de F1

El piloto francés Isack Hadjar volverá a subirse a su monoplaza para correr este próximo fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, anunció este lunes su equipo Red Bull.

Hadjar, de 21 años, se perdió las tres últimas carreras del Mundial (Países Bajos, Italia y España) luego de lesionarse en una muñeca durante unos entrenamientos durante la pausa estival.

"Tras haberse recuperado satisfactoriamente de su lesión en la muñeca, Isack volverá a la acción en el circuito urbano de Bakú el jueves", anunció Red Bull en un comunicado.

Durante su ausencia, el segundo monoplaza Red Bull fue pilotado por le neozelandés Liam Lawson y sumó 14 puntos.

Lawson volverá ahora a Racing Bulls, equipo hermano de Red Bull.