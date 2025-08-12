El garrochista Armand Duplantis vuelve a hacer historia con récord a 6,29 metros

A los 25 años, el sueco Armand Duplantis sigue escribiendo su leyenda en el salto con garrocha, tras lograr el martes en Budapest su decimotercer récord del mundo de la disciplina, a una altura de 6,29 metros.

Esta nueva demostración de 'Mondo' eclipsó los 200 metros del jamaicano Bryan Levell en 19.69 segundos, un cronómetro que le sitúa entre los aspirantes al título en el próximo Mundial de Atletismo en Tokio, del 13 al 21 de septiembre.

Hace dos años, en el Estadio Nacional de Budapest construido para el Mundial de 2023, Duplantis se colgó su segundo título del orbe al superar en su primer intento la barra a 6,10 metros. Intento después mejorar su récord del mundo, fallando hasta en tres ocasiones a 6,23 metros.

Este martes, a orillas del Danubio y bajo el calor del verano europeo (30 ºC), primero barrió a su competencia y luego se regaló un tercer récord del mundo en 2025, el decimotercero en su carrera, para elevar la marca a 6,29 metros, a un centímetro de los 6,30 que se fijó como objetivo a principio de temporada.

En su duelo al final del concurso contra el griego Emmanouil Karalis, que se convirtió hace poco más de una semana en el cuarto mejor garrochista de la historia (6,08 m) y quien volvió a superar el martes los 6 metros (6,02 m), Duplantis superó sin dificultades los 6,11 metros para asegurarse la victoria del concurso.

Utilizó entonces su primer intento de récord del mundo para medir, antes de superar la altura en su segundo intento, tocando la barra pero sin hacerla caer.

Tras un pequeño momento de duda y tras comprobar que la barra se había mantenido en los soportes, Duplantis fue a las gradas a celebrar su logro con su pareja, Désiré Inglander, y su hermana Johanna, quien también participó el martes en la cita en Budapest.

- Levell enseña los dientes -

A falta de un mes para el Mundial en Tokio, el vigente doble campeón olímpico es el gran favorito para colgarse un tercer oro en esa cita al aire libre. Su última derrota se remonta al 21 de julio de 2023 y su cuarta posición en Mónaco. Desde entonces, encadena 33 concursos ganados.

En el Memorial István Gyulai, conocido también como el Gran Premio Húngaro del Atletismo, hubo otro nombre propio.

En la media vuelta a la pista, el jamaicano Bryan Levell se postuló como uno de los serios candidatos al podio de Tokio, tras imponerse en los 200 metros en 19.69 segundos con viento ligeramente desfavorable (-0,04 m/s), a seis centésimas de la mejor marca mundial del año, firmada por el estadounidense Noah Lyles (19.63 s) a principios de agosto.

Levell, que ganó el campeonato jamaicano a finales de junio con un tiempo de 20.10 segundos, mejoró el martes en más de tres décimas de segundo su récord personal precedente (19.97 s).

Su actuación en Budapest es la tercera mejor del año, por detrás de Lyles y del también estadounidense Kenneth Bednarek (19.67 s), pero por delante del vigente campeón olímpico de la distancia, el botsuano Letsile Tebogo (19.76 s).

En una reunión que contaba con grandes nombres, la marfileña Marie-Josée Ta Lou-Smith ganó los 100 m femeninos en 10.97 segundos, mientras que el jamaicano Kishane Thompson ganó la prueba masculina en 9.95 segundos.