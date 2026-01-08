El Gobierno Nacional reactiva los trabajos de reconstrucción del estadio Rico Cedeño, para inaugurarlo este año

El acto para anunciar la recuperación del estadio se dio hoy jueves, 8 de enero, durante una gira del presidente Mulino a la capital herrerana, en la que inauguró varias obras de interés social y dio orden de proceder a otras más.

Luego de años de abandono por gobiernos anteriores, y trabas legales, las obras de rehabilitación del estadio Rico Cedeño, de la ciudad de Chitré han sido retomadas oficialmente por el gobierno que lidera el presidente de la República, José Raúl Mulino, con miras a ser inaugurado este mismo año.

Ante la complejidad contractual del proyecto, el Instituto Panameño de Deportes, bajo la conducción de Miguel Ordóñez, llevó adelante diversas gestiones para encontrar una vía legal que permitiera avanzar con la obra, incluyendo intentos de instrumentar la adenda No. 7, explorar un posible mutuo acuerdo y evaluar la liquidación, como parte de un esfuerzo institucional real por concluir el proyecto.

Las sucesivas modificaciones, la falta de definiciones técnicas oportunas y los incumplimientos verificados generaron un estancamiento prolongado del proyecto, que tras varios años alcanzaba un avance físico aproximado del 83%, sin viabilidad jurídica ni administrativa para continuar bajo el contrato vigente.

El proyecto de rehabilitación del estadio Rico Cedeño fue contratado en enero de 2019 por un monto inicial de B/.5.4 millones. El contrato acumuló múltiples adendas, extensiones de plazo y reconocimientos económicos que elevaron su costo total a más de B/.10 millones, pero sin mayores avances.

“Vamos a rescatar otro patrimonio inmenso del pueblo panameño, perdido y abandonado y lleno de monte... y sin luces, pues se llevaron las luces, no sé para dónde”, señaló Mulino.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Una vez comprobado que ninguna de estas alternativas podía prosperar jurídicamente y constatados los incumplimientos persistentes del contratista, el Instituto procedió a emitir la Resolución Administrativa de Terminación del Contrato, en protección del interés público y en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Esta decisión, acompañada por las coordinaciones técnicas necesarias con la Contraloría General de la República de Panamá y el respaldo institucional de Presidencia, autoridades locales y el equipo legal de Pandeportes, fue respaldada por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en su decisión del 17 de noviembre de 2025, el cual reconoció que todas estas gestiones fueron realizadas de buena fe y que la actuación de Pandeportes se mantuvo ajustada al derecho y a los principios de la administración pública.

Con la terminación del contrato confirmada y firme, el Estado recuperó plenamente el control técnico y administrativo del proyecto.

Ahora, la obra será retomada por Constructora Rodsa, S.A.”Vamos a rescatar otro patrimonio del pueblo panameño”, expresó Mulino, señalando que espera ver el primer partido en el estadio dentro de nueve meses.

“Es necesario que cada provincia tenga su estadio símbolo, donde puedan recibir a sus buenos equipos de la liga juvenil, la nacional, y que puedan lucirse”, reiteró.

El mandatario prevé que el coliseo esté listo en ocho o nueve meses, y deseó realizar una apertura con un partido entre las novenas de Herrera y Chiriquí.

El estadio Rico Cedeño es una obra emblemática para la provincia de Herrera y un compromiso asumido por la administración Mulino y Pandeportes con la transparencia, la planificación responsable y el fortalecimiento de la infraestructura deportiva nacional.

En el acto estuvieron presentes la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; la expresidenta de la República, Mireya Moscoso; ministros y viceministros de Estado; el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, diputados y autoridades locales.

Historia

El estadio lleva el nombre del pelotero chitreano Juan Miguel Cedeño, conocido popularmente como “Rico” Cedeño, nacido el 23 de diciembre de 1925.

“Rico” Cedeño representó a la provincia de Herrera en el VI Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Jugaba como jardinero y vestía el número 18. Además, era albañil de profesión, y participó en la construcción del estadio de béisbol original de Chitré en 1949.El 12 de abril de 1949, durante un partido entre Herrera y Los Santos, Cedeño recibió un pelotazo en la cabeza, detrás de la oreja izquierda.

A pesar del golpe, se negó a salir del terreno de juego y continuó participando. En su siguiente turno al bate cayó al suelo y fue trasladado al hospital de Chitré.

Su condición se agravó, y se solicitó un avión para traslado médico a la ciudad de Panamá, sin embargo, falleció esa misma noche.El número 18 que utilizaba fue retirado en señal de respeto por la novena herrerana.

Luego, el estadio de Chitré fue rebautizado con su nombre, permaneciendo como símbolo del béisbol en la provincia de Herrera.

* Información: Presidencia de Panamá