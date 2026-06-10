El GP de Aragón de MotoGP seguirá en el calendario en 2027

El Gran Premio de Aragón de MotoGP seguirá en el calendario del campeonato en 2027, antes de que el circuito Motorland, situado en Alcañiz, pase a ser trazado de reserva oficial entre 2028 y 2031, indicó MotoGP el miércoles.

"MotorLand Aragón ha sido un partner importante para MotoGP durante casi dos décadas", declaró en un comunicado Carmelo Ezpeleta, patrón de MotoGP.

"La renovación para 2027 refleja tanto la fuerza de esa colaboración como el valor que el evento aporta a la región. Nos complace enormemente seguir trabajando juntos y mantener a Aragón como parte de la familia de MotoGP en los próximos años como circuito de reserva", añadió el dirigente español.

Construido en 2009, el circuito aragonés entró en 2010 en el calendario de MotoGP, siendo del agrado de todos los equipos, que realizan sobre este trazado varios ensayos.

También es uno de los circuitos favoritos del vigente campeón del mundo Marc Márquez (Ducati). El siete veces campeón del mundo de MotoGP suma siete victorias en la máxima categoría y otra en Moto2 sobre el asfalto aragonés.

Situado a unos cien kilómetros de Zaragoza, la capital de la región de Aragón, el circuito está un poco aislado y tiene competencia interna en el territorio español, donde se celebran otros tres Grandes Premios: Barcelona, Valencia y Jerez.

La 16ª edición del Gran Premio de Aragón de MotoGP se disputará a finales del verano boreal, del 28 al 30 de agosto.