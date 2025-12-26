El gran motivador del béis

“Chico” Salmon dejó huellas en el béisbol panameño y a nivel internacional. Su nombre era Ruthford Eduardo, pero fue mejor conocido como “Chico”, un cariñoso apodo por su calidad de gente y su habilidad como gran motivador, en especial a sus compañeros de equipo. Nació el 3 de diciembre de 1940 en la ciudad de Colón.

Se graduó de la escuela secundaria Abel Bravo, en su tierra natal. De allí pasó al Abel Bravo College, donde destacó como pelotero. Como estudiante universitario, jugó para el equipo de béisbol de Panamá durante los Juegos Panamericanos de 1959 en Venezuela.

Después de ese torneo, fue firmado por el club Denver, de la organización Milwaukee Braves de la Liga de la Costa del Pacífico. Salmón fue seleccionado por los Seattle Pilots en el draft de expansión después de la temporada de 1968, pero fue adquirido por los Orioles de Baltimore el 31 de marzo de 1969.

Militó en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, siglas en inglés) de Estados Unidos como jugador utilitario desde 1964 hasta 1972, sobre todo como miembro de la dinastía del equipo de los Orioles, que ganó tres banderines consecutivos de la Liga Americana de 1969 a 1971 y conquistó la Serie Mundial en 1970. También jugó para los Indios de Cleveland.

En la pelota nacional, además de Bocas del Toro, dirigió a equipos de las provincias de Chiriquí, Los Santos, Coclé, Panamá Metro, con este último, ganó un título nacional en 1981. Murió de un ataque al corazón el 17 de septiembre de 2000 a la edad de 59 años, en su residencia, ubicada en Almirante, Bocas del Toro.