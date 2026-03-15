El Gran Premio de Catar de MotoGP se aplaza de abril a noviembre

El Gran Premio de Catar de MotoGP, previsto para el 12 de abril, se ha aplazado al 8 de noviembre debido a la guerra en Oriente Medio, indicó este domingo el organizador del Mundial de motocilismo, tras anunciarse la cancelación de dos Grandes Premios de Fórmula 1 en el Golfo.

"Esta decisión se ha tomado en coordinación con la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el promotor y las autoridades locales, con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad, el bienestar y una organización de la prueba de calidad óptima para todos los participantes y espectadores", justificó MotoGP en un comunicado.

Esta reprogramación de la cita catarí conlleva asimismo una modificación del final del calendario de la temporada, que seguirá contando con 22 carreras.

El GP de Catar debía ser la cuarta prueba de la temporada y ahora será la vigésima y antepenúltima cita del campeonato de 2026.

El GP de Portugal, que debía celebrarse el 15 de noviembre, se retrasa así al 22 de noviembre, mientras que la tradicional última prueba de la temporada en Valencia tendrá lugar el 29 de noviembre, una semana más tarde de lo previsto.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció el sábado la cancelación de los Grandes Premios de Fórmula 1 de Baréin y Arabia Saudita, previstos los días 12 y 19 de abril.

La FIA señaló como motivo la guerra en Oriente Medio, donde los países árabes del Golfo son blanco de misiles y drones de Irán, que responde así a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero.

La F1 contará por lo tanto con 22 fines de semana de entrenamientos, clasificaciones y carreras en lugar de 24.

La semana pasada, el Campeonato del Mundo de Resistencia de automovilismo (WEC) también anunció el aplazamiento de la primera de las ocho citas de su temporada, prevista en Catar para el 29 de marzo.

El viernes, los organizadores anunciaron finalmente que la carrera de Catar se celebrará el 24 de octubre, dos semanas antes de la última prueba en Baréin.

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