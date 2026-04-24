Deportes

El Gran Premio de Turquía regresará a la Fórmula 1 en 2027

El piloto de Fórmula 1 monegasco Charles Leclerc se sale de pista durante el Gran Premio de Turquía, en el circuito de Estambul, el 10 de octubre de 2021 Ozan Kose
AFP
24 de abril de 2026

El Gran Premio de Turquía regresará al calendario del Mundial de Fórmula 1 durante cinco años a partir de 2027, anunció este viernes la presidencia turca.

El GP de Turquía se disputará en el Estambul Park, que recibió a la F1 en nueve ocasiones entre 2005 y 2011, y después en 2020 y 2021.

"Turquía vuelve a la pista con un contrato de 5 años", celebró la presidencia turca en un comunicado.

La presentación del acuerdo se celebrará este viernes en el palacio de Dolmabahçe, en Estambul, con la presencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, del director de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

El circuito de Estambul, de 5,34 km de longitud, cuenta con 14 curvas, entre ellas la célebre curva 8, una triple curva a la izquierda que se debe afrontar a alta velocidad.

